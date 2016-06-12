فيسبوك يتيح للمستخدمين استخدام الفيديو للتعليق

طور موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" خاصية جديدة تتيح للمستخدمين استخدام ملفات فيديو للتعليق على مشاركات المستخدمين الآخرين أو الرد عليها عندما يكتشفون أن النصوص أو الرموز التعبيرية قد لا تكفي للتعبير عما يريدون قوله.

وأشار موقع "بي سي ماجازين" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية ظهرت لأول مرة خلال مؤتمر للمطورين باسم "فبراير هاكاتون" وذلك في فبراير/شباط الماضي قبل أن تصبح متاحة في كل دول العالم الآن.

وكتب بوب بولدوين أحد أعضاء فريق "مجموعات فيسبوك" في رسالة عبر الإنترنت "نحن نريد توفير محادثات أكثر حميمية وشمولا" .

يذكر أن بولدوين والذي كان جزءا من الفريق الأصلي الذي طور خاصية التعليق بالفيديو قد حسن وثبت هذه الخاصية التي تم إطلاقها عالميا الخميس الماضي.

ويمكن لمستخدمي فيسبوك من كل أنحاء العالم الوصول إلى مجموعة من خصائص الوسائط المتعددة في التعليقات بما في ذلك الروابط والصور والملصقات والرموز التعبيرية والفيديو.

لإرسال ملف فيديو كتعليق أو رد على إحدى المشاركات على فيسبوك يبحث المستخدم عن رمز الكاميرا بالقرب من الحقل المخصص للتعليق سواء على موقع فيسبوك لأجهزة الكمبيوتر الشخصي أو المحمول أو تطبيق فيسبوك للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو بنظام آي.أو.إس. ثم يقوم المستخدم إما بتسجيل فيديو جديد لإرساله أو اختيار فيديو مخزن لديه وإرساله.

يذكر أن مستخدمي فيسبوك يستطيعون حاليا بث ملفات فيديو مباشرة على صفحاتهم.

ففي أبريل/نيسان الماضي طور الموقع خدماته من خلال تضمين إمكانية المشاركة المباشرة في المجموعات أو الأحداث وإضافة مرشحات للبث المباشر أو إرسال ردود أفعال متنوعة كمتابع يشاهد الحدث.