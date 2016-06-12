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فيديو: سقوط طائرة فوق سيارة في أمريكا ومصرع ركابها

12/6/2016

قتل 3 أشخاص إثر اصطدام طائرة صغيرة بسيارة في مرآب قرب مطار بمدينة هيوستن، وفقا لمسؤولي حرائق.

وقال جاى إيفانز، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في هيوستن، إن الطائرة تحطمت بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلى الخميس الماضي، واصطدمت بسيارة كانت متوقفة في متجر حواسب قرب مطار هوبى.

وقال الكابتن روى لوزانو، المسؤول بإدارة الإطفاء، إن مسؤولين يعتقدون أن القتلى الثلاثة كانوا على متن الطائرة، ولم يكن هناك أحد داخل السيارة المتوقفة، وأضاف لوزانو أنه لا يعرف ما إذا كانت الطائرة قد أقلعت من المطار أو كانت تريد الهبوط فيه.

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