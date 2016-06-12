فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية (6)

الأسطورة تقول:

-ألو..أيوه مين؟

بصوت رقيق مائل للميوعة:

-ألو يا مستر ياسر

-أهلا يا مريهان

-حضرتك مجيتش ليه النهاردة والله كلنا قلقنا عليك.

-كنت تعبان شوية .. أخبار الشغل إيه؟

-يا خبر ألف سلامه عليك .. ليه بس مالك يا فندم.

-دور برد وشوية سخونية..عملتى إيه في المناقصة؟

-ياااه طب (هل) أخدت أنتيبايوتك (مضاد حيوي)؟

تدخل الزوجة . . يصلها صوت مريهان .. تنتظر رد فعل زوجها وتتحلى بالصبر حتى انتهاء المكالمة.

-طب حضرتك كده قلقتنى عليك قوى .. تحب أجيب لك الدكتور بتاعى واجيلك

-لا طبعا مش للدرجة دى أنا هابقى كويس بإذن الله ..المهم أخبار الشغل ايه؟

-والله المكتب مضلم (مظلم) من غير حضرتك يا فندم.

يأتى صوت الزوجة مكشرا عن أنيابه:

-بتكلم مين بقى إن شاء الله

-وأنت مالك .. أنت هتحققى معايا

هنا .. تحدث الكارثة .. تأخذ الزوجة الموبايل من الزوج، وتتولى أمر مريهان التى اتضح أنها ذهبت إلى المشفى إثر حادث أليم لم تتضح أسبابه بعد.

الكبسولة الزواجية بتقول:

راعي غيرة مراتك وخلى بالك من طريقتك مع الجنس الآخر, لما تسألك جاوبها ببساطة بكلم فلانة.

حتى لايحدث ما لا يحمد عقباه.