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طائرة بدون طيار تتسبب في إغلاق مطار دبي

12/6/2016
 
إغلاق مطار دبي لأكثر من ساعة بسبب طائرة بدون طيار (الفرنسية)

أُغلق مطار دبي، السبت، لأكثر من ساعة بسبب تحليق طائرة "بدون طيار"، مما أدى إلى اضطراب حركة النقل الجوي في واحد من أنشط مطارات العالم.

وقالت سلطة مطارات دبي التي تدير المطارين المحليين في بيان مساء السبت، إن المجال الجوي حول مطار دبي الدولي أُغلق 69 دقيقة بسبب نشاط غير مصرح له لطائرة بدون طيار، مما أدى إلى بعض الاضطراب في حركة النقل الجوي.

وأضافت أنه أعيد فتح المطار عند الساعة (8,45 بتوقيت غرينتش) من السبت.

وذكرت صحف إماراتية اليوم أن إغلاق المطار أدى إلى تأخير في عدد الرحلات وتحويل أخرى، وقالت الصحف إنه ثاني حادث من هذا النوع خلال 18 شهراً.

ويحظر تحليق طائرات من دون طيار في محيط المطار، وفتحت سلطة الطيران المدني تحقيقاً في الحادث.

 

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