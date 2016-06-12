شخص يدفع 3.46 مليون دولار لتناول الغداء مع وارن بافت

الملياردير العالمي وارن بافت

اتفق شخص لم يكشف عن هويته على دفع 3.46 مليون دولار لتناول الغداء مع وارن بافت ليعادل بذلك المبلغ القياسي الذي دُفع مقابل نيل شرف الغداء مع أحد أكثر المستثمرين شعبية في العالم.

وستذهب الأموال إلى "غلايد" وهي مؤسسة خيرية في سان فرانسيسكو تقدم الطعام والرعاية الصحية وخدمات أخرى للمشردين والفقراء أو من يعانون إدمان المخدرات.

ومساء الجمعة انتهى المزاد الذي استمر خمسة أيام على موقع " إي باي" والعرض الفائز يعادل المبلغ الذي دفعه مجهول في عام 2012 والذي كان أكبر مبلغ يدفع لمزايدة خيرية على الموقع ذاته.

وأقام بافت 17 مزادا سنويا لصالح جلايد جمع منهم نحو 23.6 مليون دولار.

وقال القس سيسيل وليامز المؤسس المشارك والقائم على كنيسة غلايد الميثودية المتحدة إن مشاركة بافت جذبت المزيد من الاهتمام للأعمال الخيرية وساعدت المؤسسة على تمويل ميزانيتها السنوية البالغة 17 مليون دولار.

وتقدم غلايد خدمات من بينها توفير نحو 750 ألف وجبة مجانية و815 ألف جرعة علاج بالمحقن ورعاية الأطفال وبرامج مدرسية لنحو 450 طفلا سنويا.

وقال وليامز (86 عاما) بعد المزاد "كان هذا أحد أفضل (المبالغ) التي حصلنا عليها على مدى 50 عاما".

وبوسع المزايد الفائز وما يصل إلى سبعة من أصدقائه تناول الطعام مع بافت في مطعم سميث آند ولونسكي في مانهاتن. وجميع الموضوعات مطروحة للنقاش باستثناء تفاصيل الاستثمار القادم لبافت.

وتصنف مجلة " فوربس" بافت (85 عاما) باعتباره ثالث أغنى رجل في العالم بثروة تبلغ 66.5 مليار دولار.

وكانت سوزان زوجة بافت الأولى هي من بدأت فكرة المزاد واستمر الأمر بعد وفاتها في 2004.