شاهد: وجبة سحور صحية في "كبسولة طبية"

نظراً لطول نهار رمضان فإن وجبة السحور من أهم ما يكون للمساعدة على مواصلة الصيام، وتقدم أخصائية التغذية، الدكتورة عائشة صقر، عدة نصائح حول وجبة سحور صحية.

وشددت الدكتورة عائشة صقر على ضرورة أن تكون وجبة السحور متوازنة تشمل مصادر نشويات معقدة مثل: الأرز أو المعكرونة أو الحبوب الكاملة، والابتعاد عن السكريات البسيطة والحلويات والدهون.

كما نصحت "أخصائية التغذية" بالتركيز على الأغذية الغنية بالألياف والخضروات والفواكه، مع تناول كوبين أو 3 من المياه، ويفضل تناول الفواكه المجففة وشرب بعض العصائر مثل قمر الدين.

كما شددت على ضرورة أن تشمل وجبة السحور مشتقات الألبان مثل الجبن قليل الملح أو كوب الروب أو الحليب، لافتة إلى أن وجبة السحور هامة جداً بشكل عام، وللأطفال وكبار السن ومرضى السكر بشكل خاص، لذا يجب الحرص على تناولها.