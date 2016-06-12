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شاهد: نجم بوليودي مخضرم يقود حملة ضد عمالة الأطفال

12/6/2016

بدأ نجم بوليوود الهندي أنيل كابور حملة لتسليط الضوء على معاناة ملايين الأطفال في الهند والذين اضطروا للعمل في سن الطفولة، مضيفاً أنه يأمل بأن يؤثر وضعه كأحد المشاهير ويلهم آخرين لوقف هذه المعاناة.

وتهدف الحملة التي تديرها مؤسسة "بلان إنديا" الخيرية للأطفال إلى الاستعانة بكابور، وهو ممثل سينمائي هندي مخضرم يمتد مشواره الفني لثلاثين عاماً، لزيادة الوعي وتشجيع الناس على الكف عن اللامبالاة المرتبطة بقبول المجتمع تشغيل الأطفال.

وقال كابور إنه يجري استغلال ملايين الأطفال في الهند وذلك إلى حد كبير بسبب الفقر ونتيجة لذلك لا يحصلون على التعليم، ويشتهر كابور بدوره في فيلم "المليونير المتشرد" الذي حصل على جائزة أوسكار عام 2008.

وقال كابور، في مؤتمر صحفي لإطلاق الحملة في مومباي، "تقدمنا الاقتصادي يفقد كثيراً من معناه إذا لم يكن لدى مئات الآلاف من الأطفال الأمل في مستقبل".

وتابع: "لا بد من إنهاء تشغيل الأطفال واستغلالهم.. كلنا مسؤولون أمام الأجيال القادمة والعالم الذي نتركه لهم.. حان الوقت كي تصبح حركتنا حركة للجميع".

وتشير بيانات تعداد السكان إلى وجود 4.35 مليون عامل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة في 2011 مقابل 12.66 مليون قبل 10 سنوات على الرغم من أن نشطاء يقولون إن هذه الإحصاءات أقل من الواقع.

وقدر تقرير لمنظمة العمل الدولية في فبراير/شباط 2015 أن عدد الأطفال العاملين في الهند بين سن 5 سنوات و17 سنة يبلغ 5.7 مليون شخص من بين 168 مليونا عالمياً.

 

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