شاهد: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال حارس وموظف

اقتحم أكثر من 100 مستوطن يهودي باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة من الوحدات الخاصة والتدخل السريع التابعة لشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر للجزيرة إن شرطة الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الاقصى حمزة نمر من داخل باحات المسجد الاقصى بالقرب من باب السلسلة.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم محمد الرويضي أحد موظفي الإعمار بالمسجد الأقصى، وشاباً من سكان الضفة الغربية لم تعرف هويته بعد بحجة اعتراضه على اقتحامات المستوطنين.

وجرت اقتحامات المستوطنين مع نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وسط حالة من التوتر بين قوات الاحتلال وحراس المسجد وطلبة حلقات العلم الذين حاولوا منع المستوطنين من أداء شعائر تلمودية داخل باحاته بهتافات التكبير.

ورافقت قوات الاحتلال العشرات من المستوطنين الذين يقفون بمحاذاة الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى، بالتحديد بالقرب من باب القطانين والحديد والأسباط وهم يؤدون طقوسًا تلمودية.

وتأتي هذه الاقتحامات بعد نشر منظمات الهيكل المزعوم وفي مقدمتها منظمة "طلاب من أجل الهيكل" إعلانات على مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، تدعو إلى اقتحامات جماعية وتدنيس الأقصى احتفاءً بـ"عيد الشفوعوت" اليهودي، اليوم وغداً الاثنين.

كما دعا "ائتلاف منظمات الهيكل" للمشاركة في مراسيم التدريب الافتراضي على شعائر "الشفوعوت" في الهيكل المزعوم، وذلك قبل ظهر الاثنين على قمة جبل المكبر المشرف على المسجد الأقصى، بمشاركة قيادات دينية وسياسية يهودية.

وتواصل قوات الاحتلال منع نساء القائمة الذهبية من دخول المسجد الأقصى واللواتي يعتصمن قبالة بوابات الأقصى ويقمن بتلاوة القرآن الكريم، تحدياً لقرارات الاحتلال.