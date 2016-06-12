شاهد: بريطانية شهيرة تنقذ طفلاً تحوَّل إلى تمثال!

عندما أنجبت النيبالية نار كوماري مولودها قبل 11 عاماً، لم تكن تعتقد أن طفلها قد يتحول في يوم من الأيام إلى شيءأشبه بتمثال حجري! لكن حدث ما لم يكن يتوقعه أحد، فبعد 15 يوماً فقط من ولادته بدأ جلده يتحول إلى مادة أشبه بالحجارة في حالة طبية نادرة للغاية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل يعاني مرضا جلديا نادرا، حيث يتقشر جلده ويحل محله قشور سوداء سميكة بطيئة ومؤلمة تدفن جسمه وتمنعه من المشي وحتى من الكلام.

ويعاني الصبي من الوحدة حيث إنه بلا أصدقاء نظراً لابتعاد الأطفال عنه بسبب رعبهم من حالته، وبدا أنه لم يعد هناك أمل في الشفاء من حالة راميش النادرة، وعجز الوالدان عن فعل أي شيء، ولم يملكا سوى أن يشاهدا بارتباك ابنهما وهو يتحول ببطء إلى حجر.

الطفل راميش المصاب بمرض فطري نادر (ديلي ميل)

وازدادت مأساة والدي الطفل، بعدما أكد الأطباء في مدينة باغلونغ النيبالية النائية، أن مرضه الفطري لا يمكنهم علاجه، وقال ناندا، والد الطفل، إنه يكسب فقط 7000 روبية أي حوالي 44 يورو شهرياً من عمله البسيط، وهو مبلغ لا يغطي تكاليف علاج ابنه الباهظة.

وقال ناندا إن ابنه يعاني بسبب هذا المرض ألما في جسده ولا يستطيع المشي ولم يكن قادراً على شرح أي شيء "هو قادر فقط على إعلامنا عندما يكون جائعاً أو يرغب في استخدام المرحاض" لكنه اعتاد الجلوس والبكاء ولم يكن أحد يعرف ما يريد، حتى جاءت المساعدة من مصدر غير متوقع.

فقد زفت المطربة البريطانية الشهيرة "غوس ستون" البشرى لوالدي راميش حيث جمعت أموالاً كافية لعلاج الطفل، وكانت المغنية الشهيرة قد شاهدت مقطعاً مصوراً عن قصة الطفل نشره المغني النيبالي "سانغاي شريستا" على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأثرت به للغاية فقررت مساعدته.

كما قامت غوس بزيارة الطفل في المستشفى وحملت معها لعب الأطفال والهدايا، ويتلقى راميش الآن العلاج في كلية طب "كاتماندو" تحت رعاية الأطباء، لجعل حياته أسهل.

وقال سابينا بهاتراي، أستاذ الأمراض الجلدية، إن حالة الطفل كانت سيئة ومؤلمة جداً في البداية بسبب تأخر العلاج، وتركم الطبقات الجافة والسميكة على جسده وكان يجب إزالة جداول من جسده وهو أمر مؤلم جداً.

راميش الطفل المصاب (ديلي ميل)

وأضاف أنه على مدى أسبوعين "أعطيناه المضادات الحيوية لتجنب الالتهابات والأدوية وكريما مرطبا لإزالة الجلد الميت، مشيرا إلى أن النتيجة الأسوأ في تأخير العلاج هو عدم قدرة الطفل على التحرك لأنه ترك لفترة طويلة جداً.

وتفاءَل الطبيب من إمكانية مساعدة الطفل على الوقوف والمشي مرة أخرى بعد ظهور علامات تحسن بالفعل، ويتم إجراء بعض اختبارات الأشعة السينية وغيرها من الاختبارات التي أجريت لتبدأ بعدها جلسات العلاج الطبيعي.

ظهور علامات التحسن على راميش زاد شعور والده ناندا بالذنب لعدم القدرة على فعل شيء عاجل منذ سنوات من أجل ابنه، وقال "أنا حقا أشعر بالحزن والعجز، قد خذلته، فمنذ تمت إزالة طبقات من الجلد بات قادراً على التحدث بشكل أفضل، أمنيتي الوحيدة هي أن أراه يمشي مرة أخرى الآن".

وأضاف "أنا ممتن جداً لغوس ستون لمبادرتها لمساعدة ابني ولن أكون قادراً على شكرها بما فيه الكفاية، فقد فعلت ما لا يمكن لغيرها القيام به هنا، أنا مدين بحياتي لها"، مشيرا إلى أن الأموال التي جمعت سوف تساعد على بقاء الأسرة في كاتماندو للعلاج بحيث لا يضطرون للسفر ذهابا وإيابا إلى قريتهم.