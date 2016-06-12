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شاهد: انفجار وسط بيروت وإصابة شخصين

12/6/2016

قالت مصادر أمنية وشهود إن انفجارا وقع وسط بيروت اليوم الأحد خارج فرع لبنك لبنان والمهجر (بنك بلوم) ما تسبب في وقوع أضرار بمبنى البنك.

وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق إن مقر البنك كان الهدف.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الصليب الأحمر قوله إن شخصين خضعا لعلاج من إصابات طفيفة.

وشوهد الدخان يتصاعد من منطقة فردان ببيروت بعد سماع دوي الانفجار. وأظهر تلفزيون محلي لقطات لمبنى متضرر وقال إن الزجاج تطاير على الأرض من عدة طوابق.

وقال مصدر أمني إن القنبلة احتوت على كيلوغرامين من المتفجرات.

وقال الوزير إن القنبلة وضعت في حقيبة بجانب الجدار الخلفي للمبنى.

وتابع أنه من الواضح سياسيا أن المستهدف كان بنك بلوم. وقال إن الهجوم ليست له صلة بتنظيم الدولة الذي نفذ تفجيرات في بيروت.

وقالت مصادر إن الانفجار أسفر عن إصابة شخصين وأضرار مادية.

وقتل أكثر من 40 شخصا في آخر هجوم بقنبلة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية التي يغلب عليها الشيعة وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.

كان مسؤولون لبنانيون قالوا إن بنك بلوم أغلق عددا من الحسابات المصرفية التي تخص أناسا يشتبه في صلاتهم بحزب الله التزاما بقانون أمريكي يستهدف تمويل الجماعات الشيعية.    

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