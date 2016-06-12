شاهد: الشغب الروسي بمارسيليا يتسبب في عقوبات أوربية

قال وزير الرياضة الروسي فيتالي موتكو اليوم الأحد إن الاتحاد الروسي لكرة القدم ربما يُعاقب بغرامة مالية من جانب الاتحاد الأووبي للعبة الشعبية بسبب تصرف المشجعين الروس خلال الاشتباكات التي وقعت قبل مباراة في بطولة أووبا 2016 لكرة القدم في مدينة مرسيليا الفرنسية.

ونقلت وكالة أر-سبورت الروسية للأنباء عن موتكو قوله "حسبما فهمت فإن الاتحاد الأوربي لكرة القدم سيفرض علينا غرامة مالية. لقد تصرف جمهورنا بصورة غير لائقة."

وأكد موتكو أن السلطات الروسية ستحقق في الأحداث التي وقعت قبل مباراة المنتخب الروسي ونظيره الانجليزي في مرسيليا أمس السبت.

وأُصيب أكثر من 20 شخصا خلال الاشتباكات بين المشجعين الروس والإنجليز من بينهم واحد سقط فاقدا الوعي نتيجة تلقيه ضربة بينما تعرض أحد المشجعين الإنجليز لنوبة قلبية.

وانتهت المباراة بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما ضمن المجموعة الثانية.