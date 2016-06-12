شاهد: أمريكا تطيح بآمال باراغواي في كوبا أمريكا

فازت الولايات المتحدة صاحبة الأرض على باراغواي 1-صفر لتتأهل إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم أمس السبت وتتصدر مجموعتها رغم خوض نصف المباراة تقريبا بعشرة لاعبين.

وانتزعت أمريكا صدارة المجموعة الأولى بعد خسارة كولومبيا في مفاجأة كبيرة بنتيجة 3-2 أمام كوستاريكا وستلعب مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية خلال منافسات دور الثمانية.

وسجل كلينت ديمسي هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة جياسي زارديس وقابلها أرضية من مدى قريب في المرمى بعد مرور 27 دقيقة.

وقضى الهدف بشكل كبير على آمال باراغواي في التأهل إذ لم يكن أمامها سوى الخروج بالانتصار على مستضيفة النسخة المئوية لكوبا أمريكا لامتلاك فرصة في التقدم وتجنب الخروج المبكر.

لكن طرد دي أندري يدلين لاعب أمريكا بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني بسبب حصوله على إنذارين متتاليين أنعش آمال باراغواي مرة أخرى في العودة إلى اللقاء وتعويض التأخر.

وضغطت باراغواي وكانت قريبة من التسجيل في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس الأمريكي براد جوزان في مباراة عنيفة بين اللاعبين.

وارتفع رصيد أمريكا إلى ست نقاط من ثلاث مباريات وتتقدم بفارق الأهداف على كولومبيا ثم كوستاريكا بأربع نقاط وأخيرا باراغواي بنقطة واحدة فقط.