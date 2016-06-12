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شاهد: أسد البحر يختار الفائزين في يورو 2016

12/6/2016

يدس سبع البحر واطسون أنفه لاختيار الفائزين في مباريات بطولة أوربا 2016 لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا حالياً على أمل اكتساب شهرة دولية على غرار الأخطبوط بول.

ويعيش واطسون الذي يزن 350 كيلوغراماً في حديقة حيوان في بلدة أمنفيل بشرق فرنسا، وتوقع بشكل سليم صعود فرنسا لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم عام 2014 إلى أن خرجت فرنسا بهزيمتها أمام ألمانيا 1-صفر.

ويحدد واطسون توقعاته بالاختيار بين 3 صناديق ثلج، اثنان عليهما علما البلدين، والثالث يحمل علامة التعادل.

ويأمل بابلو جوري، حارس حديقة الحيوان، أن يكون واطسون هو خليفة الاخطبوط الألماني بول الذي تكهن بشكل سليم بفوز ألمانيا بكأس العام عام 2010 واكتسب شهرة قبل نفوقه بعد ذلك بشهور قليلة.

وبالنسبة لمباراة الافتتاح في بطولة أوربا 2016 يوم الجمعة الماضي بين فرنسا ورومانيا اختار واطسون منتخب بلاده وفازت فرنسا بالفعل 2-1.

وإذا حالفه الحظ في اختيار الفائزين في باقي المباريات قد يكتسب شهرة لفترة طويلة، إذ بلغ عامه الخامس عشر في الأول من يونيو/حزيران وهو منتصف العمر بالنسبة لسبع البحر.

وتستمر بطولة أوربا 2016 من العاشر من يونيو/حزيران حتى العاشر من يوليو/تموز.

 

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