تقنية جديدة من "مايكروسوفت" للتنبؤ بالسرطان! (رويترز)

أفادت دراسة أجراها باحثون بشركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات أن تحليل أنشطة المستخدم على الإنترنت يمكن أن تقدم أدلة بشأن احتمالات إصابته بمرض السرطان!

وكشف الباحثون أنهم استطاعوا، عن طريق تحليل عمليات البحث على الشبكة الدولية، تحديد مستخدمي الإنترنت المصابين بسرطان البنكرياس قبل تشخيص إصابتهم بالمرض، وأشاروا إلى أن هذا البحث يمكن أن يساعد في تحسين سبل الرعاية الصحية عن طريق تحليل البيانات.

وفي إطار هذه الدراسة، قام فريق البحث بتحليل 9.2 مليون عملية بحث أجريت على محرك البحث بينغ التابع لشركة مايكروسوفت، مع التركيز بصفة خاصة على الأشخاص الناطقين بالإنجليزية في الولايات المتحدة خلال الفترة من أكتوبر/تشرين أول 2013 وحتى مايو/أيار 2015، واستخدموا النتائج التي توصلوا إليها في إعداد نموذج إحصائي.

وفي بداية الدراسة، قام الباحثون بتحديد مرضى سرطان البنكرياس عن طريق رصد عمليات بحث على الإنترنت باستخدام عبارات مثل "لماذا أصبت بسرطان البنكرياس" أو "لقد أبلغت إنني مصاب بسرطان البنكرياس، فما هي التوقعات؟".

ثم قام فريق البحث بالعودة إلى عمليات البحث التي قام بها نفس المستخدم قبل عدة أشهر، واكتشفوا أن نفس المستخدم قام بعمليات بحث عن أعراض أو شكاوى مرضية معينة مرتبطة بسرطان البنكرياس.

وذكر الباحثون خلال الدراسة أنهم استطاعوا التعرف على ما بين 5 إلى15 % من حالات الإصابة بسرطان البنكرياس مع الاحتفاظ بنسبة خطأ في التشخيص منخفضة للغاية.

وأشاروا إلى نسبة الخطأ في التشخيص كانت تتراوح ما بين حالة من كل 10 آلاف إلى حالة من كل 100 ألف، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الأمريكي "كمبيوتر ورلد" المعني بأخبار التكنولوجيا.

وخلصت الدراسة إلى أنه من الممكن إنشاء منظومات مراقبة منخفضة التكلفة واسعة المجال لمراقبة سلوكيات البحث على شبكة الإنترنت وتقديم تحذير مبكر لمرضى سرطان البنكرياس، مع إمكانية تطوير هذه التقنية بحيث تشمل أنواع أخرى من السرطان.