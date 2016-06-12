تعيين رئيس جديد لجهاز المحاسبات بمصر خلفا لجنينة

هشام جنينة الرئيس السابق لجهاز المحاسبات بمصر

وافق مجلس النواب المصري على تعيين هشام بدوي رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات خلفا لهشام جنينة الذي أقيل من منصبه في مارس /آذار ويحاكم حاليا بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن 329 عضوا بالمجلس وافقوا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين بدوي.

وكان بدوي يشغل منصب نائب رئيس الجهاز وأصبح قائما بأعمال الرئيس عقب إقالة جنينة.

وسبق لبدوي تولي عدة مناصب من بينها عمله مساعدا لوزير العدل لمكافحة الفساد ورئيسا لنيابة أمن الدولة قبل أن يصبح محاميا عاما أول بها.

ومثل جنينة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة للجنح يوم الثلاثاء الماضي بتهمة "الاشتراك في نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة".

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه " 67 مليار دولار" في عام 2015 وحده لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2012.

وقال منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان التي حظرتها الحكومة المصرية بعد عزل مرسي عام 2013 لكنه نفى ذلك.

وجنينة قاض بارز سابق وكان من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.

ووفقا لموقع الجهاز المركزي للمحاسبات على الإنترنت يعتبر الجهاز هيئة مستقلة ذات صفة اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية. ويهدف الجهاز إلى "تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون".