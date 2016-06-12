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ترامب يقول إنه كان محقا بشأن "الإرهاب الإسلامي"

12/6/2016

ترامب معروف بتصريحاته المناهضة للعرب والمسلمين

قال المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب بعد ساعات من وقوع هجوم على ملهى ليلي بمدينة أورلاندو إنه كان محقا بشأن "الإرهاب الإسلامي المتشدد" حسب وصفه.

وأضاف رجل الأعمال البارز في تغريدة على موقع تويتر "أقدر التهاني لي لأنني كنت محقا بشأن الإرهاب الإسلامي المتطرف. لا أريد تهاني. أريد شدة ويقظة، يجب أن نكون أذكياء".

واشتهر ترامب خلال حملته الانتخابية بتصريحاته المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين. وجلبت تصريحاته انتقادات واسعة له من المنظمات الإسلامية ومن البيت الأبيض وهيئات كبرى في الولايات المتحدة وخارجها.

وأسفر إطلاق نار الذي وقع في وقت مبكر اليوم الأحد في ملهى ليلي للشواذ في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

وأعلن مسؤولون أمريكيون عن هوية مطلق النار، وقالوا إنه يدعى عمر متين، وهو مواطن أمريكي يقيم بولاية فلوريدا.

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