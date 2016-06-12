السيسي للمصريين: "اطمئنوا إحنا بخير قوي"

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى ضبط الأسعار في الأسواق.

وقال السيسي في كلمته خلال "حفل إفطار الأسرة المصرية" السبت ، إن الأسعار في رمضان تزداد ومن الأولى تقليلها :" إحنا نجي في رمضان كل عام وكلنا نغلي على بعضنا وكان الأولى تقليل السعر"، مضيفا أن نسبة الاستهلاك تزيد في شهر رمضان بنسبة 20 في المائة مقارنة بالأشهر الأخرى.

وأضاف السيسي قائلا:" نوجه الحكومة إلى ضبط الأسعار" كما دعا التجار إلى "الترفق والحنو" على المصريين.

وتحدث الرئيس المصري عن انتهاء عامين من مدة رئاسته قائلا:" خلال الفترة الماضية حاولنا تقديم ما تم إنجازه خلال العامين من افتتاح بعض المشروعات" مضيفا :" الذي تحقق كثير جدا في عمر السنتين .. وهناك مشروعات لم يتم عرضها .. وهناك مشروعات لن يتم الكشف عنها نهائيا".

وأشاد السيسي بما وصفه بـ " حالة الاستقرار التي تحققت خلال العامين الماضيين" قائلا :" حالة الاستقرار والأمن في المجتمع تعود تدريجيا وحالة الدولة وحالة انتظام الدولة بمؤسساتها تعود كل يوم أفضل مما مضى".

ووجه السيسي حديثه للمصريين قائلا:" إحنا بخير قوي واطمئنوا" وأضاف :" إذا كنا نحتاج إلى التقدم أكثر فلابد من تماسك حالة الانضباط".

وعن زيادة المعاشات قال الرئيس المصري إنه كان يتمنى زيادتها إلى أكثر مما هي عليه الآن لكن موازنة الدولة لا تسمح.

وارتفعت الأسعار في مصر بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة وأعرب مواطنون عن غضبهم من تفاقم أسعار السلع الأساسية.

وتراجعت العملة المصرية "الجنيه" أمام الدولار بعد تراجع إيرادات القطاع السياحي والصناعي وانخفاض حجم الاستثمارات في البلاد.