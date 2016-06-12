السجن 5 سنوات لفلسطينية اعتُقلت قبل عامين من منزلها

أسيرة فلسطينية (صفا)

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 5 سنوات على الأسيرة ياسمين شعبان (33 عاماً) من قرية الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية، بدعوى محاولة تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال.

واعتقلت الأسيرة ياسمين شعبان من داخل منزلها، في مارس/آذار 2014، وهي متزوجة وأم لأربعة أطفال، وتقبع حالياً في سجن الشارون، دون مراعاة لحالتها الصحية.

وصدر الحكم على ياسمين بتهمة محاولة تنفيذ عملية ضد قوات الاحتلال بالرغم من أنها اعتقلت من منزلها حيث وجه لها تهمة الانتماء لمجموعة خططت لتنفيذ هجوم.

وتعاني ياسمين من أمراض عدة بالغدة والجهاز التنفسي، ولا يقدم لها العلاج المناسب للربو لاسيما في ظل ظروف السجن السيئة وسوء التهوية مما يهدد بتفاقم المرض، وقد طالبت المؤسسات الحقوقية مراراً بإطلاق سراحها.