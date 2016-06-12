"الإخوان المسلمون" في الأردن تشكل "لجنة مؤقتة" لإدارتها

المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمون في العاصمة الأردنية- أرشيف

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تشكيل "لجنة مؤقتة" لإدارة شؤونها، بقيادة عبد الحميد الذنيبات، خلفاً لقيادتها السابقة.

وذكر بيان للجماعة مساء السبت: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين عن تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الجماعة برئاسة النائب السابق المهندس عبد الحميد إبراهيم الذنيبات، وعزام الهنيدي نائباً، وبادي الرفايعة أميناً للسر، وعضوية شاكر الخوالدة ومحمد الشحاحدة وزياد الميتاني ورامي ملحم وعارف حمدان ومعاذ الخوالدة".

وتضمّن البيان شكرًا للمراقب العام السابق همام سعيد، وأعضاء المكتب التنفيذي السابق "على جهودهم الخيرة في قيادة الدعوة عن المرحلة السابقة".

ومنذ مارس/ آذار 2015، تشهد "جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وعلى إثرها قام هؤلاء الأعضاء المنشقون بتأسيس جمعية جديدة باسم "جمعية الإخوان المسلمين".

ويقول القائمين على الجمعية إنهم حصلوا على ترخيص رسمي من السلطات الأردنية، معتبرين أن خطوة تأسيس الجمعية "تصويب للوضع القانوني للجماعة" في الأردن، يلغى بموجبه تبعية "جماعة الإخوان" في الأردن إلى الجماعة الأم في مصر.

فيما اعتبرت قيادة "جماعة الإخوان" في الأردن، عبر عدة بيانات، خطوة تأسيس الجمعية "انقلابًا على شرعية الجماعة، وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها".

وتؤكد الأخيرة أنها تحمل ترخيصًا قانونيًا منذ عام 1953 كـ"جماعة إسلامية عامة"، لكن مصادر رسمية في الدولة تقول إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.

وتأسست "جماعة الإخوان المسلمين" في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس في عام 1992 حزبًا سياسيًا باسم "جبهة العمل الإسلامي".

