الأتراك أنفقوا على السجائر ما يعادل بناء 10 محطات نووية

أظهرت بيانات رسمية، أن قيمة ما أنفقه الأتراك على تدخين التبغ خلال السنوات العشر الماضية، بلغ 257 مليار ليرة تركية؛ (نحو 89 مليار دولار أمريكي)، مشيرةً إلى أنها "تكفي لبناء 10 محطات نووية".



وكشفت الأرقام الصادرة عن "هيئة تنظيم سوق التبغ والكحول" التركية (حكومية)، أن الأتراك استهلكوا نحو 1.416 تريليون لفافة تبغ، خلال السنوات العشر الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية 89 مليار دولار أمريكي.

وحسب الهيئة، كان يمكن لهذا المبلغ الضخم أن يسمح لتركيا بتمويل أضعاف مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها في السنوات القليلة الماضية؛ مثل تمويل بناء 56 مشروعاً مشابه لـ"جسر السلطان سليم الأول"، وهو الجسر الثالث الذي يربط الضفة الأوربية من مدينة اسطنبول بالضفة الآسيوية.

ويكفي المبلغ المذكور لتمويل بناء 10 محطات نووية، أو بناء 11 سداً مثل "سد مصطفى كمال أتاتورك"، أكبر سدود تركيا على نهر الفرات، أو تنفيذ 46 مشروعاً كـ"نفق مرمراي"، الذي يربط الضفة الأوربية من مدينة إسطنبول بالضفة الآسيوية عبر نفق تحت قاع مضيف البوسفور.

أيضا كان بالإمكان -هيئة تنظيم سوق التبغ والكحول- استغلال المبلغ في إنجاز ما يوازي قيمة 6 مشاريع مماثلة لـ"مشروع تنمية جنوب شرق الأناضول"، وهو مشروع تنموي اقتصادي لمنطقة جنوب شرق الأناضول في تركيا، يُعرف اختصاراً باسم "GAP"، ويهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء عبر بناء 21 سداً ونفقاً على نهري دجلة والفرات.

وبلغ عدد لفافات التبع المنتجة في تركيا، خلال السنوات العشر الماضية، 1.311 تريليون لفافة، تم تصدير أكثر من 291 ملياراً منها، فيما بلغت قيمة عائداتها قرابة ثلاثة مليارات دولار، وفق "هيئة تنظيم سوق التبغ والكحول".