البث الحي
منوعات

وفد قيادي من "حماس" يتوجه إلى القاهرة قريبا

11/6/2016

أعلن إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفدا من حركته، سيصل العاصمة المصرية، "القاهرة" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف، أن "وفدا من قيادة الحركة من داخل قطاع غزة، ومن الخارج سيزور مصر قريبا، دون أي يحدد موعدا".

ورفض رضوان الإفصاح عن موعد وطبيعة الزيارة، مكتفيا بالقول، أن حركته "حريصة على استعادة مصر لدورها في رعاية كافة الملفات الفلسطينية".

لكن مصدرا مقربا من الحركة قال، إنه من المقرر إن يغادر الوفد قطاع غزة عبر معبر رفح، يوم الاثنين القادم.

وسيضم الوفد عددا من القيادات البارزة في حماس، ومنها محمود الزهار، وخليل الحية، ونزار عوض الله.

وكشف مصدر مطلع أن وفدا أمنيا من وزارة الداخلية في غزة، سيرافق الوفد في زيارته للقاهرة، وسيلتقي بمسؤولين مصريين.

وكان وفد من حركة حماس قد زار القاهرة في شهر مارس آذار الماضي، والتقى بمسؤولين مصريين، في اجتماعات تعد الأولى من نوعها منذ تردي العلاقات بين الجانبين، في أعقاب إطاحة الجيش المصري، محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو تموز 2003.

وقال مسؤولون في حركة حماس، في تصريحات صحفية، عقب الزيارة الماضية، إنهم اتفقوا مع المسؤولين المصريين على ضبط الحدود.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

إيطاليا تسجل 993 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

ايطاليا تسجل أعلى معدل ووفاة يومية منذ بدء انتشار كورونا (رويترز)