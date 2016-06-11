وفد قيادي من "حماس" يتوجه إلى القاهرة قريبا

أعلن إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن وفدا من حركته، سيصل العاصمة المصرية، "القاهرة" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف، أن "وفدا من قيادة الحركة من داخل قطاع غزة، ومن الخارج سيزور مصر قريبا، دون أي يحدد موعدا".

ورفض رضوان الإفصاح عن موعد وطبيعة الزيارة، مكتفيا بالقول، أن حركته "حريصة على استعادة مصر لدورها في رعاية كافة الملفات الفلسطينية".

لكن مصدرا مقربا من الحركة قال، إنه من المقرر إن يغادر الوفد قطاع غزة عبر معبر رفح، يوم الاثنين القادم.

وسيضم الوفد عددا من القيادات البارزة في حماس، ومنها محمود الزهار، وخليل الحية، ونزار عوض الله.

وكشف مصدر مطلع أن وفدا أمنيا من وزارة الداخلية في غزة، سيرافق الوفد في زيارته للقاهرة، وسيلتقي بمسؤولين مصريين.

وكان وفد من حركة حماس قد زار القاهرة في شهر مارس آذار الماضي، والتقى بمسؤولين مصريين، في اجتماعات تعد الأولى من نوعها منذ تردي العلاقات بين الجانبين، في أعقاب إطاحة الجيش المصري، محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو تموز 2003.

وقال مسؤولون في حركة حماس، في تصريحات صحفية، عقب الزيارة الماضية، إنهم اتفقوا مع المسؤولين المصريين على ضبط الحدود.