مصر: السيسي يدعو لإفطار رئاسي و"مرسي" يرفض

محمد مرسي-رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان (فيسبوك)

أعلن محمد مرسي، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان جنوب القاهرة، رفضه الدعوة الموجهة إليه لحضور حفل إفطار أعلنت عنه الرئاسة المصرية في بيان، اليوم السبت.

وقالت الرئاسة المصرية في بيانها إنها ستقيم حفل إفطار الأسرة المصرية، ويحضره عدد من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وكذا الشباب، وممثلون عن كل أطياف المجتمع.

ورد "مرسي" على دعوة الرئاسة المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجهاً حديثه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال فيها "إلى السيد: عبدالفتاح السيسي… وصلتني دعوة سيادتكم لحضور إفطار الأسرة المصرية، بصفتي رئيساً لاتحاد طلاب جامعة حلوان، هذه الصفة التي لولاها لكنت ما بين سجين رأي أو مطارد وربما مجهول، والأقرب أنها لن تشفع لي بعد تلك الكلمات لأكمل ما تبقى من شهر رمضان الكريم مع أسرتي".

وتابع: "أتمنى أن تتقبل كلماتي بصدر رحب، أبلغها لسيادتكم هنا في جمل قصيرة أتمنى أن تقرأها أفضل من أن آتي ولا تسمعها".

وأوضح "مرسي" أسباب رفضه حضور الإفطار الرئاسي، قائلاً "الأسرة المصرية سيادة الرئيس تصوم رمضان مكلومة ومفطورة على ذويها في سجون معاليكم.. الأسرة المصرية تصوم وتفطر أمام الأقسام والسجون والنيابات فقط لمعرفة مصير ابن أو أب لم يقترفوا جُرما".

وتابع "مرسي" خلال رسالته التي تفاعل معها نحو 50 ألف شخص "الأسرة المصرية سيادتكم تنتظر رصاصة الرحمة من وزارة الحالات الفردية، أو حكم قاسي من منصة العدالة، أو الهروب من سياج القهر والاستبداد والغلاء".

يذكر أن مرسي فاز برئاسة اتحاد طلاب جامعة حلوان في نوفمبر/تشرين ثان الماضي ويشغل أيضًا رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة.