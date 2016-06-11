شاهد: مقتل مغنية أمريكية بالرصاص في فلوريدا

أعلنت الشرطة الأمريكية وفاة المغنية كريستينا غريمي متأثرة بجروحها بعد أن أطلق مسلح النار عليها في حفل غنائي في مدينة أورلاندو وسط ولاية فلوريدا أمس الجمعة.

وقالت إدارة شرطة أورلاندو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنها كانت توقع بخط يدها للمعجبين هي وأعضاء فريق (بيفور يو إكسيت) الذي قدمت فقرتها الغنائية معه حين اقترب منها مسلح وأطلق النار عليها قبل أن يتصدى له شقيقها.

وكتبت الشرطة في تغريدة أن المسلح لفظ أنفاسه بعد أن أطلق النار على نفسه.

وكانت غريمي قد نالت شهرة واسعة بعد مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية التلفزيوني (ذا فويس)، وحلت في المركز الثالث خلال موسم عام 2014 من برنامج (ذا فويس) الذي يذاع على شبكة (إن.بي.سي).

وعلق حساب برنامج (ذا فويس) على تويتر في ساعة متأخرة أمس الجمعة بتغريدة "نشعر بالحزن البالغ".