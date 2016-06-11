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شاهد: مسلمو الروهينغا يعانون نقص الغذاء في رمضان

10/6/2016

قال عبد الرحيم أبو طاهر أحد العاملين في مجال الإغاثة على الحدود بين بنغلاديش وميانمار إن مسلمي "الروهينغا" يعانون من نقص المواد الغذائية وسوء التغذية.

وأشار في مداخلة هاتفية له مع "النافذة المسائية" على شاشة "الجزيرة مباشر"، أن ميانمار تمر بأزمة إنسانية هائلة, حيث يسارع الآلاف من "عرقية الروهينغا" بالفرار هربًا من الاضطهاد، تحملهم قوارب مكتظة إلى البلاد المجاورة؛ فمنها ما تكون بالكاد قادرة على مساعدتهم، أو أخرى لا تعبأ بهم في حقيقة الأمر.

وأضاف أن دول الجوار تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التي تقع بحق "مسلمي الروهينغا".

وتابع أن ماليزيا وإندونيسيا قامت بإبعاد مئات من "الروهينغا" الفارّين إليهما مع ادعاءات بأن القدرة المالية لهما لا تحتمل قبولهم كما رفضت البحرية التايلاندية استقبال اللاجئين.

وذكر أن بنغلاديش، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، والتي آوت الروهينغا لسنوات بشكل غير رسمي، يتحدث مسؤولوها عن نية الحكومة إجلائهم عن المخيمات الحدودية التي نزحوا إليها منذ عقود.

ودعا أبو طاهر "منظمة التعاون الإسلامي" إلى تبني قضيتهم ودعمها في كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية من أجل الحصول على بعض حقوقهم في الحياة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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