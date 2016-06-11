شاهد: ماليزيا تجذب السياح عبر مائدة إفطار رمضانية

أقامت وزارة السياحة والثقافة الماليزية اليوم السبت فعاليات إفطار رمضاني في إطار احتفالات الشهر الفضيل في كوالالمبور.

وشملت الفعاليات الإفطار أمام مسجد السلطان عبد الصمد قرب ساحة "ميرديكا"، وتمت الدعاية له بين السائحين، "ترويجا للتفاهم المشترك" ولجعل رمضان أحد أوقات الجذب السياحي في ماليزيا.

وقال لأونغ هونغ بينغ، المدير التنفيذي بوزارة السياحة والثقافة الماليزية، نحاول اعطاء فرصة للسائحين ليشهدوا بأنفسهم ويعيشوا تجربة من هذا النوع من الفعاليات الدينية والثقافية احتفالا بالإفطار وليشهدوا أيضا العرقيات المختلفة التي تجتمع في انسجام واضح لتفطر وتحتفل معا".