شاهد: خماسية رائعة للأرجنتين في شباك بنما بكوبا أمريكا

سحق منتخب الأرجنتين منتخب بنما 5-صفر سجل منها ليونيل ميسي ثلاثية في 18 دقيقة فقط بعد مشاركته كبديل لتتأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الارجنتين 1-صفر بهدف نيكولاس أوتامندي بعد مرور ست دقائق. وصمد منتخب بنما أمام هجوم الأرجنتين بالرغم من طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 30.

ولعب ميسي، الذي غاب عن مباراة الأرجنتين الأولى ضد تشيلي بسبب آلام في الظهر، في الدقيقة 61، وبعدها بسبع دقائق سجل مهاجم برشلونة الهدف الأول له والثاني للأرجنتين من تسديدة بالقدم اليسرى، ثم أضاف هدفا ثانيا رائعا بتسديدة من ركلة حرة من 25 مترا بعد تسع دقائق أخرى، ثم سجل هدفه الثالث والرابع لبلاده في الدقيقة 86.

وأكمل سيرغيو اجويرو – الذي شارك كبديل أيضا – الخماسية في اللحظات الأخيرة.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة فازت تشيلي على بوليفيا 2-1 لتحافظ على آمالها في التأهل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ووضع أرتورو فيدال المنتخب التشيلي في المقدمة في الدقيقة الأولى من الشوط الثانية؛ لكن البديل هاسماني كامبوس تعادل لبوليفيا في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة من ركلة حرة.

واستفاد فيدال بعد ذلك من ركلة جزاء مثيرة للجدل بسبب لمسة يد ليسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتملك كل من تشيلي، بطل 2015، وبنما ثلاث نقاط وستلتقيان الثلاثاء القادم لتحديد من سيرافق المنتخب الارجنتيني إلى دور الثمانية.