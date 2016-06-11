البث الحي
منوعات

شاهد: خماسية رائعة للأرجنتين في شباك بنما بكوبا أمريكا

11/6/2016

سحق منتخب الأرجنتين منتخب بنما 5-صفر سجل منها ليونيل ميسي ثلاثية في 18 دقيقة فقط بعد مشاركته كبديل لتتأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الارجنتين 1-صفر بهدف نيكولاس أوتامندي بعد مرور ست دقائق. وصمد منتخب بنما أمام هجوم الأرجنتين بالرغم من طرد أحد لاعبيه في الدقيقة 30.

ولعب ميسي، الذي غاب عن مباراة الأرجنتين الأولى ضد تشيلي بسبب آلام في الظهر، في الدقيقة 61، وبعدها بسبع دقائق سجل مهاجم برشلونة الهدف الأول له والثاني للأرجنتين من تسديدة بالقدم اليسرى، ثم أضاف هدفا ثانيا رائعا بتسديدة من ركلة حرة من 25 مترا بعد تسع دقائق أخرى، ثم سجل هدفه الثالث والرابع لبلاده في الدقيقة 86.

وأكمل سيرغيو اجويرو – الذي شارك كبديل أيضا – الخماسية في اللحظات الأخيرة.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة فازت تشيلي على بوليفيا 2-1 لتحافظ على آمالها في التأهل.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ووضع أرتورو فيدال المنتخب التشيلي في المقدمة في الدقيقة الأولى من الشوط الثانية؛ لكن البديل هاسماني كامبوس تعادل لبوليفيا في الدقيقة 60 بتسديدة رائعة من ركلة حرة.

واستفاد فيدال بعد ذلك من ركلة جزاء مثيرة للجدل بسبب لمسة يد ليسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتملك كل من تشيلي، بطل 2015، وبنما ثلاث نقاط وستلتقيان الثلاثاء القادم لتحديد من سيرافق المنتخب الارجنتيني إلى دور الثمانية.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

إيطاليا تسجل 993 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

ايطاليا تسجل أعلى معدل ووفاة يومية منذ بدء انتشار كورونا (رويترز)