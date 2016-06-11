شاهد: حادث تصادم بتايلاند يودي بحياة 11 مُعلِّمًا

أعلنت الشرطة التايلاندية مقتل 11 مُعلَّمًا من نفس المدرسة الابتدائية ليل الجمعة إثر انقلاب حافلة كانوا يستقلونها واشتعال النيران فيها على أحد الطرق السريعة بالقرب من منطقة تشونبوري.

وكان المعلمون عائدين من ندوة في بلدة رايونغ الساحلية، وفقا لأحد الناجين، عندما حدثت ضجة وفقد السائق- نائب مدير المدرسة- السيطرة على السيارة.

وانحرفت الشاحنة عبر حارات الطريق، واصطدمت بحاجز وانقلبت على جانبها ما أدلى إلى إغلاق الباب.

ونجا من الحادث 4 أشخاص فقط، وتقول وسائل إعلام محلية إنها تعتقد أن سبب الحادث انفجار إطار.

وتعد طرق تايلاند بين الأكثر خطورة في العالم، كما يعد تجاوز السرعة والمخالفات الأخرى شائعا بين السائقين في تايلاند نظراً لتراخي إنفاذ القانون على الطرق السريعة.