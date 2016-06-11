شاهد: باييه يمنح فرنسا الفوز في يورو 2016

منح ديميتري باييه فرنسا الفوز 2-1 على رومانيا في افتتاح بطولة أوربا لكرة القدم 2016 بعد أن صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثاني من تسديدة رائعة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الدقيقة 57 أرسل باييه كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها جيرو برأسه إلى الشباك محرزا هدفه الثامن في آخر ست مباريات دولية.

وبعد ثماني دقائق أخرى سجل ستانكو هدف التعادل لرومانيا من ركلة جزاء.

وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل بين الفريقين؛ لكن باييه أطلق تسديدة رائعة لا تصد لتسكن الشباك الرومانية قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وتقام اليوم ثلاث مباريات، إذ تلتقي ألبانيا مع سويسرا ضمن المجموعة الأولى بينما تلتقي ويلز مع سلوفاكيا وانجلترا مع روسيا ضمن المجموعة الثانية.

وتلتقي فرنسا، التي تتصدر الترتيب بثلاث نقاط – في مباراتها التالية مع البانيا يوم الأربعاء القادم فيما تلعب رومانيا مع سويسرا.