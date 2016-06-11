شاهد: باييت صاحب هدف الفوز لفرنسا كان بائعا للملابس

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعا مصورا للنجم الفرنسي "ديميتري باييت" المحترف في صفوف وست هام يونايتد الإنجليزي، عندما كان بائعا في محل للملابس لتحسين دخله عام 2005، وقت أن كان لاعبا في نادي نانت الفرنسي.

وكتبت الصحيفة عنوانا: "من عامل في محل للملابس إلى بطل فرنسي جديد".

وسجل باييت هدف الفوز لفرنسا في شباك رومانيا خلال المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوربا "يورو 2016" الجمعة، لتخرج فرنسا فائزة بنتيجة هدفين مقابل هدف

وحررت تسديدة باييت القوية في الدقائق الأخيرة من المباراة عقدة مستضيف الدورة، الذي واجه منتخبا رومانيا عنيدا، أظهر فنيات عالية، واستماتة خارقة للعادة في الدفاع.

وكانت المباراة في طريقها إلى الانتهاء بالتعادل، بعدما سجل بوغدان ستانكو هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من المباراة، ردا على هدف أوليفيي جيرو برأسه في الدقيقة 57.

وكاد الحارس الفرنسي، هوغو لوريس، أنقذ فريقه من هدف في الدقائق الأولى من المباراة إذ تصدى لكرة ستانكو على خط المرمى.

لم يحالف الحظ المهاجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، عندما اصطدمت كرته الرأسية بالقائم الأيسر للحارس الروماني.

تمكن المنتخب الفرنسي في النهاية من تحقيق الأهم، وهو الفوز بالمباراة، رغم الصعوبة التي واجهها أمام المنافس الروماني.

وأنقذت النتيجة المدرب، ديديي ديشان، من المزيد من الضغط الذي يتعرض له، منذ إعلانه عن تشكيلة المنتخب الفرنسي لنهائيات كأس أمم أوربا، والتي غاب عنها لاعبون متميزون مثل كريم بن زيمة وحاتم بن عرفة.