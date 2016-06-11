شاهد: "الدعاة الجدد" حلقة جديدة لعبدالله الشريف

بث الفنان المصري الساخر عبدالله الشريف حلقة جديدة من برنامج "بص في رمضان" على موقع الجزيرة مباشر، والتي جاءت بعنوان "الدعاة الجدد".

وسخر الشريف من خلال تجسيد شخصيتي عبودة وحودة، من أولئك المنتشرين بكثرة على شاشات الفضائيات تحت مسمى "الدعاة الجدد" وهم ليسوا بعلماء وكل مهمتهم تضليل الناس.

وبدأ "حودة" الحلقة بكونه أحد هؤلاء الدعاة المقصودين، حيث أباح لطالب الغش في الامتحان بحجة أن نجاحه سيدخل السرور على قلب والديه، وجعل التبرع لصندوق تحيا مصر فرض لزكاة رمضان في فتوى أخرى.

ثم يأتي "عبودة" ليصحح الخطأ بدعوة الناس إلى انتقاء مشايخهم والاستماع إلى أهل العلم والدين الثقة المعروفين. كما طالب علماء ومشايخ الدين بأن يخرجوا عن طرقهم التقليدية في الطرح وأن يستعينوا بالإعلام وعناصر الإبهار والإبداع في الطرح حتى يكسروا الملل ويجذبوا الناس إليهم.