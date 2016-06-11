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شاهد.. الاحتلال يهدم منزل الأسير مراد دعيس

11/6/2016

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت منزل عائلة الأسير مراد دعيس من بلدة يطا، جنوب الخليل، والذي تتهمه سلطات الاحتلال بطعن مستوطنة بمستعمرة "عتنئيل" شرق الخليل في يناير/كانون ثان الماضي.

وأفاد المواطنون أن الاحتلال اقتحم البلدة بقوات كبيرة معززة بجرافات عسكرية، وشرعت في هدم المنزل المكون من طابقين، والذي كان يؤوي عائلة من عشرة أشخاص.

ودهمت القوات عددا من المنازل المجاورة قبل أن تنسحب من البلدة.

وقالت مها دعيس، والدة الأسير مراد، إن هدم المنزل لن يزيدهم إلا قوة.

وكان شابان من بلدة يطا قد نفذا هجوما في وسط مدينة تل أبيب في 8 يونيو/حزيران الجاري أسفر عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة خمسة على الأقل.

وطوال الأشهر الثمانية الماضية نفذ عدد من الفلسطينيين عمليات طعن ودهس وإطلاق نار ردا على انتهاكات الاحتلال، في هبّة قتل فيها 32 إسرائيليا ونحو 200 فلسطيني.

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