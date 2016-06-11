شاهد: اشتباكات بين جماهير إنجلترا وروسيا في فرنسا

ألقت شرطة مكافحة الشغب عبوات الغاز المسيل للدموع على مشجعي كرة القدم في منطقة الميناء القديم بمدينة مارسيليا الفرنسية اليوم السبت، فيما اندلعت أعمال عنف لثالث يوم على التوالي قبل مباراة إنجلترا ضد روسيا في بطولة كأس الأمم الأوربية 2016.

وعقب زوال آثار الغاز حمل بعض المشجعين عاريي الصدور أعلام إنجلترا، وألقوا زجاجات، وصاحوا في الشرطة. كما تورط مشجعون روس في المشاجرة أيضا.

وأحيت الاشتباكات ذكريات مريرة عن أيام مشاجرات دامية في المدينة الساحلية المطلة على البحر المتوسط بين مشجعين إنجليز وآخرين من تونس وسكان محليين من أصول شمال أفريقية خلال كأس العالم لكرة القدم عام 1998.

وهو ما عكر صفو الهدوء الذي ساد منطقة الميناء صباح اليوم السبت، عندما اختلط المشجعون بالسائحين وكان أفراد الشرطة المسترخون يراقبون الوضع.

وتأتي أعمال العنف برغم تكرار مناشدة الاتحاد الأووبي لكرة القدم للمشجعين بالالتزام بحسن السلوك، معربا عن ثقته "في أن السلطات المحلية ستضمن سلامة المشجعين المسافرين، وأن تلك السلطات هي المسؤولة عن النظام بالمدينة".

وحددت السلطات المحلية مسارات منفصلة لدخول مشجعي إنجلترا وروسيا استاد فيلودروم، في محاولة للفصل بينهما قبل بدء المباراة التي تأتي ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وقبل ساعات من بدء المباراة تجمعت مجموعات صغيرة من المشجعين سلميا خارج الاستاد.

وحث مدرب منتخب إنجلترا "روي هودجسون" المشجعين على "تجنب أي متاعب تتربص بكم".