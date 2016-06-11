شاهد.. احتفالات حاشدة في عيد ميلاد الملكة إليزابيث

شهدت العاصمة البريطانية لندن احتفالات حاشدة بالعيد التسعين لميلاد الملكة إليزابيث الثانية، تضمنت عرضا عسكريا وعرضا جويا لطائرات سلاح الجو الملكي فوق قصر باكنغهام.

وأتمت للملكة إليزابيث الثانية التسعين عاما في أبريل/ نيسان الماضي، واعتلت عرش بريطانيا عام 1952 أي منذ 64 عاما.

وتحتفل بريطانيا تحتفل بميلاد الملكة في يومين، أحدهما حقيقي في الحادي والعشرين من أبريل/نيسان، والآخر رسمي في أول سبت من يونيو/ حزيران، في تقليد بدأ منذ مئتين وخمسين عاماً، للتأكد من توافق الاحتفالات الرسمية مع بداية فصل الصيف في عاصمة الضباب.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تتوقع حضور ملايين البريطانيين للاحتفال في لندن، بينما تدفق آلاف السائحين على العاصمة البريطانية لحضور الاحتفال.