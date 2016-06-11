شاهد: إصابة شخص في إطلاق نار في مطار في دالاس

قالت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية إن شرطيا أطلق النار على رجل هاجمه بحجارة كان يمسكها في يديه بعد أن خرب سيارة امرأة متوقفة خارج مطار لاف فيلد في مدينة دالاس مما أدى الى اغلاق مؤقت لأجزاء من المنشأة.

وقالت شرطة دالاس إن الرجل ويدعى شون دياموند، 29 عاما، هو أب لأطفال المرأة وكان يمسك بحجر في كلتا يديه واقترب بشكل مباشر وسريع من الضابط الذي أطلق النار مما أدى الى اصابة دياموند.

وقالت الشرطة إنه عندما نهض دياموند كان مازال يمسك بحجر واحد، ففتح الضابط النار عليه مرة أخرى ووجه إليه عدة أعيرة.

وقالت الشرطة إن دياموند نقل الى مستشفى في المنطقة حيث اعتبرت حالته مستقرة.