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شاهد: إصابة شخص في إطلاق نار في مطار في دالاس

11/6/2016

قالت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية إن شرطيا أطلق النار على رجل هاجمه بحجارة كان يمسكها في يديه بعد أن خرب سيارة امرأة متوقفة خارج مطار لاف فيلد في مدينة دالاس مما أدى الى اغلاق مؤقت لأجزاء من المنشأة.

وقالت شرطة دالاس إن الرجل ويدعى شون دياموند، 29 عاما، هو أب لأطفال المرأة وكان يمسك بحجر في كلتا يديه واقترب بشكل مباشر وسريع من الضابط الذي أطلق النار مما أدى الى اصابة دياموند.

وقالت الشرطة إنه عندما نهض دياموند كان مازال يمسك بحجر واحد، ففتح الضابط النار عليه مرة أخرى ووجه إليه عدة أعيرة.

وقالت الشرطة إن دياموند نقل الى مستشفى في المنطقة حيث اعتبرت حالته مستقرة.

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