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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن تفجيرات دمشق

11/6/2016
 

أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات بمنطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق، وقال إن مقاتليه نفذوا ثلاث عمليات بحزامين ناسفين وسيارة مفخخة.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 13 آخرون نتيجة التفجيرات، وبث التلفزيون السوري لقطات لمتاجر مدمرة وسيارات محترقة بالقرب من ضريح السيدة زينب.

كما أفاد مراسل الجزيرة في حلب عن سقوط قتلى، بينهم أطفال ونساء، وإصابةِ آخرين، نتيجة غارات للطيران الروسي الموالي للنظام فجر اليوم، شملت مدناً وبلدات تسيطر عليها المعارضة بريفي حلب الشمالي والغربي.

وأضاف مراسل الجزيرة أن فرق الدفاع المدني مازالت تحاول انتشال عالقين من تحت أنقاض المنازل، وأن القصف الروسي خلف دماراً كبيراً وحرائق اجتاحت مبانيَ سكنية.

وقالت مصادر للجزيرة إن طائرات التحالف الدولي شنت عدة غارات على مواقع تنظيم الدولة في محيط مدينة منبج بريف حلب.

وأضافت المصادر أن الغارات جاءت تزامنا مع هجوم شنه التنظيم على "قوات سوريا الديمقراطية" غرب المدينة وجنوبها، حيث يسعى التنظيم لفك الطوق عن منبج.

في غضون هذا أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل اثنين من الحرس الثوري خلال مواجهات في سوريا.

وأشارت إلى أن حسين علي وعباس دانشگر، قتلا في مواجهات مع من تسميهم إيران الجماعات الإرهابية في حلب أثناء أداء مهامَّ استشارية.

وبهذا، يرتفع عدد القتلى من العسكريين الإيرانيين إلى مئتين وأربعة وثمانين منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي.

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