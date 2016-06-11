تعادل إنجلترا وروسيا في يورو 2016

منح هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله فاسيلي بريزوتسكي بمساعدة دينيس جلوشاكوف روسيا تعادلا غير متوقع 1-1 مع انجلترا في بطولة أوربا لكرة القدم 2016 اليوم السبت بعدما بدا أن ايريك داير سجل هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي.

وكانت إنجلترا متفوقة في أغلب فترات اللقاء وقدمت أداء مليئا بالنشاط والثقة يناقض تشكيلتها الشابة واستحقت التقدم تماما من ركلة حرة رائعة سجلها داير من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وبدأت مجموعات ضخمة من مشجعي انجلترا احتشدوا في استاد فيلودروم الذي تبلغ سعته 67 ألف متفرج في الاحتفال قبل أن يقفز القائد بريزوتسكي أعلى من داني روز ليسدد برأسه من فوق الحارس جو هارت ولمس جلوشاكوف الكرة على خط المرمى فيما يبدو رغم أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم احتسب الهدف لقائد المنتخب الروسي.

ويعني التعادل أن انجلترا فشلت في الفوز بمباراتها الافتتاحية في مشاركاتها التسع ببطولة أوربا وجعل ويلز منفردة بصدارة المجموعة الثانية بعد فوزها 2-1 على سلوفاكيا في وقت سابق اليوم.

وكانت هناك مشاهد مؤسفة في نهاية المباراة مع تقدم العديد من المشجعين الروس باتجاه نظرائهم الإنجليز وقاموا بتمزيق الأعلام وإلقاء ألعاب نارية باتجاه المشرفين في أرض الملعب.