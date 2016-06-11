البث الحي
منوعات

تعادل إنجلترا وروسيا في يورو 2016

11/6/2016

تعادل إنجلترا وروسيا في يورو 2016

منح هدف في الوقت المحتسب بدل الضائع سجله فاسيلي بريزوتسكي بمساعدة دينيس جلوشاكوف روسيا تعادلا غير متوقع 1-1 مع انجلترا في بطولة أوربا لكرة القدم 2016 اليوم السبت بعدما بدا أن ايريك داير سجل هدف الفوز للمنتخب الإنجليزي.

وكانت إنجلترا متفوقة في أغلب فترات اللقاء وقدمت أداء مليئا بالنشاط والثقة يناقض تشكيلتها الشابة واستحقت التقدم تماما من ركلة حرة رائعة سجلها داير من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وبدأت مجموعات ضخمة من مشجعي انجلترا احتشدوا في استاد فيلودروم الذي تبلغ سعته 67 ألف متفرج في الاحتفال قبل أن يقفز القائد بريزوتسكي أعلى من داني روز ليسدد برأسه من فوق الحارس جو هارت ولمس جلوشاكوف الكرة على خط المرمى فيما يبدو رغم أن الاتحاد الأوربي لكرة القدم احتسب الهدف لقائد المنتخب الروسي.

ويعني التعادل أن انجلترا فشلت في الفوز بمباراتها الافتتاحية في مشاركاتها التسع ببطولة أوربا وجعل ويلز منفردة بصدارة المجموعة الثانية بعد فوزها 2-1 على سلوفاكيا في وقت سابق اليوم.

وكانت هناك مشاهد مؤسفة في نهاية المباراة مع تقدم العديد من المشجعين الروس باتجاه نظرائهم الإنجليز وقاموا بتمزيق الأعلام وإلقاء ألعاب نارية باتجاه المشرفين في أرض الملعب.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

إيطاليا تسجل 993 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

ايطاليا تسجل أعلى معدل ووفاة يومية منذ بدء انتشار كورونا (رويترز)