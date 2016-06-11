بوتفليقة يجري تعديلات تنهي مهام 5 وزراء

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى السبت تعديلا جزئيا في الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عبد المالك سلال، تم بموجبه إنهاء مهام خمسة وزراء أبرزهم وزراء المالية والطاقة والسياحة.

وأكدت الرئاسة ما تداولته تقارير إعلامية في وقت سابق، وأشارت إلى أن الرئيس بوتفليقة عين نور الدين بوطرفة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز " سونلجاز" في منصب وزير الطاقة بدلا من صالح خبري. كما عين حاجي باب عمي الوزير المنتدب للخزينة وزيرا للمالية بدلا من عبد الرحمن بن خالفة.

وأنهى بوتفليقة مهام عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر الموالي للسلطة، من على رأس وزارة السياحة والتهيئة العمرانية والصناعة التقليدية وعيد بدلا منه عبد الوهاب نوري الذي تركه منصبه كوزير للموارد المائية لزميله عبد القادر واعلي الذي كان يشغل منصب وزير الأشغال العمومية.

كما تم إنهاء مهام وزير الفلاحة والصيد البحري سيد أحمد فروخي وجرى تعويضه بعبد السلام شلغم. وتم دمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة يقودها بوجمعة طلعي الذي كان يشرف على وزارة النقل. وعينت غنية الدالية نائبة عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك الأغلبية في البرلمان في منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان بدلا من زميلها طاهر خاوة. وعين معتصم بوضياف وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.

وعين بوتفليقة المخضرم بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري في الفترة من 2005 إلى 2012، وزيرا للدولة ومستشارا خاصا وممثلا شخصيا له.