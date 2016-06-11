بالصور: حمى يورو 2016 تسيطر على ألمانيا

سواء كنت في المترو، في محل بقالة أو حتى في دورة المياه، فمن المستحيل أن تهرب من حمى يورو 2016 التي استحكمت في ألمانيا.

حتى شركات المرافق العامة ليست في مأمن، حيث كشفت الرسوم البيانية التي أصدرتها شركة المياه في برلين مؤخرا عن أن وقت الذروة لاستهلاك المياه يكون في أوقات المباريات.

وعلى سبيل المثال خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2014 بالبرازيل في 13 يوليو/ تموز ارتفع استهلاك المياه بسرعة الصاروخ من عشرة الاف متر مكعب في الساعة بعد انطلاق المباراة إلى 38 الف متر مكعب بعد نهاية الشوط الأول.

والمسافرون عبر برلين خلال المباريات لن يفوتهم أي شيء بفضل نظام النقل العام في المدينة، حيث يتم نشر نتائج المباريات أولا بأول على الشاشات في المحطات وفي مترو الانفاق.

ولضمان أمن المشجعين ستنشر سلطات المدينة فرق أمنية خاصة على طول المحطات بالقرب من أماكن تجمع المشجعين وفي المناطق الأخرى التي تعرض المباريات على الهواء مباشرة من أجل الحيلولة دون وقوع أي أعمال شغب أو أي نشاط إجرامي محتمل.

ولم تكن برلين وحدها التي تطبق هذه المعايير، في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، قال وزير الثقافة إنه سيتم السماح للمدارس لتحديد ما إذا كان سيتم تعديل مواعيد الفصول الدراسية من أجل السماح للطلاب للنوم عقب نهاية مباريات المنتخب الألماني التي تقام في وقت متأخر.

وفي مدينة ليبزيج شرق ألمانيا يلتف الناس حول حيوان كوالا يشتهر باسم "أوبي أوبي" في حديقة الحيوان إذ يعتقدون أنه يتنبأ بنتائج المباريات، ولكن أوبي أوبي توقع أن يتعادل المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني غدا الأحد في مستهل مشوار الفريقين في يورو 2016 بفرنسا.