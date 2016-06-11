الصدر يطالب أنصاره بوقف الهجوم على مقار أحزاب شيعية

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر – أرشيف

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أتباعه لوقف هجماتهم على مكاتب الأحزاب السياسية الشيعية المدعومة من إيران التي يتهمها هو بالفساد بعد أن قالت السلطات إنها ربما تلجأ لاستخدام القوة لفرض النظام.

وقالت سلطات محلية إن أنصار الصدر اقتحموا أو حاولوا اقتحام مكاتب حزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي ومنظمة بدر يومي الخميس والجمعة الماضيين في خمس مدن بجنوب العراق هي البصرة والعمارة والكوت والناصرية والنجف.

ولم تورد السلطات أي تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين في تلك الأحداث.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي ينتمي لحزب الدعوة في بيان له إن السلطات ستتصدى بكل قوة وحزم للمعتدين.

في الوقت الذي طالب فيه الصدر أنصاره "بضرورة أن يكون الضغط على مقرات الأحزاب الفاسدة سلميا سواء في النجف أو في باقي المحافظات.

وقاد حزب الدعوة معظم الحكومات التي تشكلت بعد سقوط الرئيس السابق صدام حسين على أيدي تحالف قادته الولايات المتحدة في عام 2003 بمشاركة واسعة من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ومنظمة بدر.

ويحل العراق أحد أكبر أعضاء منظمة أوبك في المرتبة 161 من بين 168 دولة على قائمة منظمة الشفافية الدولية الخاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية.

وبدأ النزاع داخل المجتمع الشيعي الذي يمثل أغلبية في العراق في التحول نحو العنف عندما اقتحم محتجون موالون للصدر المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد للمرة الثانية في 20 مايو أيار الماضي حيث قتل أربعة محتجين.

وينظم الموالون للصدر احتجاجات مطالبة بإصلاحات ضد الفساد منذ شهر فبراير شباط الماضي.

ويرى المعارضون للصدر هذه المظاهرات محاولة منه لفرض آرائه على باقي السياسيين.