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100 ألف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القيود

10/6/2016

الصلاة في المسجد الأقصى (أرشيف)

أدى نحو 100 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. رغم القيود التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من هجوم تل أبيب.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير الأوقاف الإسلامية في القدس "لقد أدى نحو 100 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى اليوم".

واكتفت الشرطة الاسرائيلية في تصريح مكتوب بالإشارة إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين أدوا الصلاة من دون أحداث استثنائية تُذكر.

وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة وفي أزقتها وعند بوابات المسجد الأقصى.

واستخدمت الشرطة طائرة عمودية ومنطاد ثبتت عليه كاميرات لمراقبة ساحات الأقصى.

وقد حالت القوات الإسرائيلية على الحواجز المقامة عند مداخل مدينة القدس دون تمكن الرجال الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية دون سن 45 عاماً من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة.

وقال مصلون إن مئات الشبان سلكوا طرق فرعية للوصول إلى القدس دون المرور على الحواجز الإسرائيلية.

وكان توافد المصلين إلى المسجد بدأ في الساعات الأولى من فجر اليوم.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، السماح للفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا من سكان الضفة الغربية، بالوصول إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في الأقصى دون تصاريح، في حين يسمح للذين تتراوح أعمارهم بين 35-45 عامًا من حملة تصاريح خاصة بالوصول للقدس، وهو ما تراجع عنه قبل تنفيذ عملية تل أبيب التي وقعت أمس الأول الأربعاء وأسفرت عن مقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين.

ويوم أمس، أعلن الجيش إلغاء أية ترتيبات لوصول سكان قطاع غزة إلى القدس خلال شهر رمضان، ردًا على عملية تل أبيب.

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