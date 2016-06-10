يورو 2016 ينطلق اليوم وسط مخاوف من وقوع اعتداء

يورو 2016 ينطلق وسط مخاوف من وقوع اعتداء – رويترز

تنطلق مباريات كأس أوروبا 2016 الحدث الرياضي الثالث في العالم اليوم الجمعة بمباراة بين فرنسا ورومانيا في ستاد دو فرانس الذي يتسع لـ80 ألف شخص ويرتدي أهمية رمزية كبرى للفرنسيين، وسط مخاوف من وقوع اعتداء وأزمة اجتماعية مستمرة.

ففي هذا الملعب رفع زين الدين زيدان كأس العالم مساء 12 من يوليو/ تموز 1998، وفيه تأهل منتخب ديدييه ديشان إلى مونديال 2014 بفوزه 3-صفر على أوكرانيا في 19 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وهي النتيجة نفسها التي حققها المنتخب في المباراة النهائية في 1998.

وفي هذا الملعب أيضا فجر أشخاص أنفسهم ضمن اعتداءات 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 التي أوقعت 130 قتيلا في قلب باريس.

وتدور تساؤلات ما إذا كان عشاق كرة القدم سيتمكنون من التوجه دون مشاكل إلى سان دونيه أو إلى مداخل باريس بينما لا تزال حركة السكك الحديد تشهد اضطرابات بسبب الاضرابات المستمرة منذ عشرة أيام.

إلا أن مشجعي كرة القدم الفرنسية يأملون رؤية ديدييه ديشان يرفع كأس أوروبا على هذه المنصة بالذات، كما فعل عندما كان لا يزال لاعبا إلى جانب زيدان في العام 1998.

لكن بغض النظر عن البطل المقبل بكأس أوروبا 2016، فان انطلاق البطولة الـ15 يفتقر إلى أجواء الاحتفالات المرجوة.

ففرنسا تعيش ساعات مضطربة على الجبهة الاجتماعية تعزز صورتها في الخارج بأنها بلد يعاني الإضرابات باستمرار، فيما بهت بريق عاصمتها باريس بسلال مهملاتها الطافحة، إحدى التبعات المباشرة للاضطرابات في البلاد.

نقل المشجعين

وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند أمس (الخميس) أن "الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة" في مواجهة الإضرابات التي تسبب اضطرابات في البلاد عشية افتتاح مباريات كأس أوروبا لكرة القدم داعيا "كل شخص إلى تحمل مسؤولياته".

ولم يستبعد رئيس الوزراء مانويل فالس "أية فرضية" لنقل المشجعين إلى ستاد دو فرانس بينما هدد عمال شبكة السكك الحديد بتنفيذ إضراب على الخطوط التي تؤمن حركة النقل إلى الملاعب.

وتواصل نقابات الطيارين في شركة إير فرانس ضغوطها، وأعلنت إضرابا بين 11 و14 من يونيو/حزيران الحالي، كما يصادف 14 منه يوما مقررا لتظاهرة في مختلف أنحاء البلاد ضد تعديل قانون العمل، وموعد خوض مبارتي النمسا والمجر في بوردو (جنوب غرب)، والبرتغال وأيسلندا في سانت اتيان (وسط شرق).

إلا أن التنظيم كان جيدا في حفل منسق الموسيقى ديفيد غيتا مساء الخميس عندما احتشد أكثر من 80 ألف شخص أسفل برج إيفل في أجواء احتفالية بعد تفتيش أمني مطول.

مخاوف وقوع اعتداء

لكن المخاوف الأكبر لا تتعلق باحتمال البلبلة في وسائل النقل خلال مباريات كأس أوروبا بل من وقوع اعتداء، وهذا القلق ماثل في كل المناقشات وحتى على الهواتف الذكية عبر توفير الحكومة تطبيق "إنذار اعتداء".

وسيتعين على "مشاهير" الكرة على غرار كريستيانو رونالدو حائز الكرة الذهبية ثلاث مرات التكيف مع الانتشار الأمني الكثيف المخصص لضمان أمنهم.

والآمال المعلقة على المنتخب الفرنسي كبيرة إذ عليه مواجهة إرث الماضي والمقارنة التي لا يمكن تفاديها مع زيدان أو ميشال بلاتيني الذي فازت تشكيلته بكأس أوروبا 1984 أيضا على أرض الوطن.