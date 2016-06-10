كبسولة زواجية (5) مع فاطمة المهدي

الأسطورة تقول:

(1)

-عاوزة حاجة يا حبيبتي؟

– يعني هو أنا لازم أطلب، قال على رأى المثل: اللي مايشوفش م الغربال.

(2)

-عاوزة حاجة يا حبيبتي؟

-وهاعوز منك إيه يعني، هاتغير للولد والا هاتحمي البنت والا هاتنفض الشقة؟

(3)

-عاوزة حاجة يا حبيبتي؟

– أنت يعنى بتستفزني وخلاص، مش شايفنى باغسل المواعين؟هاتعرف يعني تغسل المواعين؟ ده أنت بتشيل كبايتك بالعافية.

-تحبي أجيب لك واحدة تساعدك؟

-وهانجيب مصاريفها منين؟ خليني شايلة كل حاجة على دماغى.

(4)

-البنت مستواها وحش قوي في العربى، بافكر نجيب لها مدرس.

– تقصد يعني إن أنا مقصرة معاها، مدرس إيه للمفعوصة اللي في أولى ابتدائي لسه، أمال أما تدخل ثانوي هانعمل إيه؟ أدينى باذاكر لها وأمري لله.

(5)

– محمود،عاوزين نشترك للولاد في النادى.

-وماله يا حبيبتي.

-بس مين اللي هايودي ويجيب؟

-باقولك إيه ابعدي عني خالص، أنتِ عارفة مواعيد شغلي.

-طب خلاص سيب الموضوع ده عليَّ.

(6)

-باقولك إيه يا محمود الباص بتاع المدرسة السنة دي غالي أوي

-أيوه صحيح كنت لسه بافكر في بديل.

-ماتشيلش هم يا حبيبي، أنا هاوديهم وأجيبهم.

(7)

محمود أنا تعبانه أوي النهارده وماعملتش أكل.

-ألف سلامه يا حبيبتى ..أنا هاجيب أكل وأنا جاي.

-يا دهوتي تجيب إيه؟! لا يا أخويا أنت مجايبك صعبة أوي، وها ندفع لنا بتاع 200 ولا 300 في غدوة، البيت أولى بيهم، أنا هاخد مسكن وأحاول أقوم أعمل الأكل.

ثم…

في ليلة مقمرة عاد محمود من عمله وهو سعيد والابتسامة لا تغادر شفتيه وما إن أدار المفتاح في الباب حتى سمع صوت انفجار مدو وأشياء ترتطم بالأرض وأطباق طائرة تحلق في الجو هنا وهناك، أغلق باب الشقة مرة أخرى محاولا الهرب لكن الصوت قد لاحقه صارخا:

أنت جيت يا سي محمود، تعال شوف عيالك عاملين فيَّ إيه، ولا تيجى ليه؟ هو أنت أصلا حاسس بى ولا دريان باللى بيجرالي، أنا خلاص قرفت م العيشة دي، كل حاجة فوقي: التنضيف، الكنس، المسح، المذاكرة، النادي. وياريته عاجب بعد كل ده، وياريتك حتى بتحاول تساعدني.. ده أنت بترجع تترمي قدام اللى ما يتسمى ده ولا معبرني حتى ….

أن أن أن آآآآآآن تش..لقد انفجرت الست زوجة محمود ..عليه العوض.

الكبسولة بتقول:

نداء إلى الست زوجة محمود:

احترسى، الدواء به سم قاتل.

لما محمود يسألك عاوزة حاجة قولي له ع اللي أنتَ عاوزاه وخليه يساعدك، ولو مش بيعرف يتعلم عادي، أو ممكن يوفر حد يساعدك.

الزواج يعني مشاركة مش يعني كل شريك في واد.

فاطمة المهدي

استشارية تربوية مصرية