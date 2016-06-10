شاهد: ويل سميث يحمل جثمان أسطورة الملاكمة محمد علي

حمل الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث جثمان بطل العالم السابق، وأسطورة الملاكمة لوزن الثقيل محمد علي كلاي.

وترشح سميث لجائزة الأوسكار عن تجسيده لشخصية محمد علي عام 2001.

ورافق سميث في حمل جثمان البطل الراحل، بطل الملاكمة الشهير مايكل تايسون.

كما احتشد مئات الأشخاص خارج منزل أسطورة الملاكمة محمد علي في ولاية كنتاكي في حين تجمع آخرون على طول الطريق الذي سيسلكه الموكب الجنائزي اليوم الجمعة لوداع البطل الذي أبهر أمريكا بأدائه الاستعراضي ونال إعجاب

العالم بوصفه رجل مبادئ.

وتوفي علي الجمعة الماضية عن 74 عاما واعتبر واحدا من أكثر الرجال الذين نالوا

احتراما في الولايات المتحدة.

ومر الموكب الذي يحمل جثمان محمد علي على المنزل الذي قضى فيه سنوات طفولته في الجانب الغربي من بلدته لويفيل بولاية كنتاكي والذي كان يعتبر الجزء الخاص بالأمريكيين من أصل أفريقي.

كما مر كذلك بمركز محمد علي وهو متحف في وسط المدينة، إلى أن الموكب في

مقبرة كيف هيل الوطنية لإقامة مراسم دفن خاصة .

* منزل الطفولة

وبعد سنوات من عمليات الإصلاح لتحويل منزل طفولته إلى متحف أقام المطورون أخيرا حفلا للافتتاح في الأول من مايو أيار.

وقال جورج بوشيتو وهو مفوض ملاكمة سابق في بنسلفانيا وشريك في ملكية المنزل "أرادوا (عائلة علي) أن يأتي محمد هنا لزيارة أخيرة لكن للأسف حالته الصحية لم تسمح بذلك."

وانتظر الزائرون هذا الأسبوع لمدد وصلت إلى 90 دقيقة للتجول في المنزل المتواضع وقدرت الشرطة أن 1500 شخص اصطفوا في الشارع الصغير اليوم الجمعة لرؤية العودة الأخيرة للرجل المعروف باسم "الأعظم" لمنزله.

وقال ملاكم الوزن الثقيل والممثل السابق راندال كوب "من هنا بدأ… لم يبدأ من صالة ألعاب رياضية لم يبدأ مشواره كمحمد على بل بدأ من هذا المنزل هنا."