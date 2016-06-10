شاهد: طائرات صغيرة يمكنها الهبوط على كف اليد

اجتذبت طائرات من دون طيار متناهية الصغر أنظار زوار معرض طوكيو الدولي للألعاب، وسط تنافس بين عدة شركات تقول كل منها إن طائرتها هي الطائرة الأصغر في العالم.

وتم تجهيز الطائرات بتقنية تمكنها من الطيران داخل المنازل أو الأماكن المغلقة وتمت تغطية شفرات المحركات لحماية الأشخاص المتواجدين من الإصابة.

وتزن أعلب الطائرات أقل بكثير من 200 غرام، وهو الوزن الذي يتطلب معه الحصول على ترخيص بالطيران من السلطات في اليابان خاصة في الأماكن السكنية أو الأماكن المفتوحة المزدحمة.

وتزن إحدى الطائرات مجرد 9 غرامات ويبلغ أقصى عرض لها 3.5 سم ويمكنها الهبوط على راحة اليد.