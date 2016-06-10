شاهد: صورة لمحمد علي تجمعه بزوجته الأخيرة وهي في سن السادسة

محمد علي برفقة زوجته الأخيرة وهي في سن السادسة

يولاندا ويليامز هي الزوجة الرابعة لمحمد علي حيث التقيا للمرة الأولى وهي لا تزال في السادسة من عمرها عام 1963 عندما جاء ليزور أسرته في الحي الذي انتقلت أسرتها إليه.

وفي مقابلة مع النيويورك تايمز عام 2012 قالت إنها كانت "خائفة حتى الموت" حين رأت محمد علي للمرة الأولى حتى إنها تشبثت بثياب والدتها، وفي سن السابعة عشر شعرت أنها ستتزوج منه.

انتقلت يولاندا في الثمانينات إلى لوس أنجلوس كأحد المسؤولين الأساسيين عن رعاية صحة محمد علي التي كانت بدأت تتدهور، ثم أعلنت إسلامها وتزوجت محمد علي في 19 نوفمبر 1986 وكانت في التاسعة والعشرين من العمر بينما كان هو في الرابعة والخمسين وتبنيا طفلا اسمياه أسعد.

صورة لمحمد علي وزوجته لوني علي

ويقول صديقهم المشترك جون رمزي والذي حمل النعش اليوم "لوني وازنت محمد علي الذي كان يعشق الأضواء بينما لم تهتم هي بها"

ويقول صديق آخر " كانت الزوجة المثالية لأشهر رجل في العالم"

ولمحمد على 6 أبناء من زيجاته الثلاث السابقة ليولاندا.