شاهد: تأهل فنزويلا والمكسيك لربع نهائي كوبا أمريكا

ودع منتخب أورغواي النسخة المئوية من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تحتضنها الولايات المتحدة بعد أن مني بهزيمته الثانية على التوالي على يد فنزويلا صفر-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لتصعد فنزويلا بصحبة المكسيك التي فازت على جامايكا 2-صفر.

وهذه هي المرة الأولى التي تودع فيها أورغواي، حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (15 آخرها عام 2011) البطولة القارية من الدور الأول منذ 1997 بعد خسارتها لمباراتين ومن دون انتظار الجولة الثالثة أمام جاميكا بعد أن خسرت مباراتها الأولى أمام المكسيك 1-3.

واستغل إليخاندرو جويرا لاعب فنزويلا ابتعاد الحارس فرناندو موسليرا عن مرماه وأرسل كرة من فوقه من مسافة بعيدة لكن حارس أورغواي لمس الكرة لترتد من العارضة أمام روندون الذي وضعها بسهولة داخل المرمى في الدقيقة 36.

ولم يتمكن مهاجم برشلونة لويس سواريز من المشاركة في البطولة إذ غاب عن مباراتي بلاده بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام إشبيلية في نهائي كأس إسبانيا.

وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها فنزويلا في مباراتين متتاليتين في كوبا أمريكا. فيما أصبح روندون أول لاعب فنزويلي يسجل في ثلاث بطولات.

وتملك فنزويلا والمكسيك ست نقاط لكل منهما في المجموعة الثالثة قبل مباراتهما لتحديد المتصدر بينما ودعت جامايكا وأورغواي البطولة.

ولم تشهد مباراة المكسيك وجامايكا أية مفاجأة وتقدم خافيير هرنانديز للمكسيك في الدقيقة 17 بهدف من ضربة رأس.

وأهدر كلايتون دونالدسون أربع فرص واضحة للتسجيل لجامايكا بينما لعب الحارس أندريه بليك دورا في إيقاف الهزيمة عند هذا الفارق.

وضمن البديل أوريبي بيرالتا تأهل المكسيك إلى دور الثمانية بهدف آخر بعد ثلاث دقائق من مشاركته بدلا من هرنانديز في الدقيقة 77.

وهذا هو الفوز العاشر على التوالي للمدرب خوان كارلوس أوسوريو منذ توليه تدريب المكسيك في العام الماضي.