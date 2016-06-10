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شاهد: اللاجئون في أوروبا يفتقدون الأهل على مائدة رمضان

10/6/2016

مع بدء شهر رمضان في ألمانيا هذا الأسبوع بدأ كثيرون من اللاجئين السوريين – من بين  مليون و100 ألف مهاجر وصلوا البلاد العام الماضي- يحتفلون بشهر الصوم.

ويفتقد كثير من هؤلاء اللاجئين تجمع الأهل والأصدقاء حول مائدة الإفطار في رمضان كما يفتقدون الطعام والحلويات التقليدية التي يكثر تناولها في بلادهم خلال شهر الصوم.

وشكا معظم اللاجئين الذين ما زالوا يعيشون في ملاجئ بألمانيا من أن الطعام الذي تقدمه مطاعم متعاقد عليها من جانب السلطات المحلية يكون "غير صالح للأكل".

وهذه أول مرة يحل فيها شهر رمضان على كثير من الملاجئ التي تستضيف لاجئين في برلين. ويحاول بعضهم توفير جو إفطار مبهج للنزلاء الجدد.

وتحدث فرانك زيلسكي المسؤول في ملجأ يديره الصليب الأحمر الألماني عن الاهتمام الذي استشعره هو واللاجئون قبل حلول شهر الصوم.

وقال زيلسكي "بالطبع لاحظنا اهتماما كبيرا بقدوم رمضان، حيث كان المهاجرون يتساءلون كيف سيمضونه؟ ونحن بدورنا بدأنا نتساءل بشأن كيفية التعامل مع هذا الفرض الديني. كان هناك حماسة بالفعل. أظن أننا نجحنا في إدارة البداية بشكل جيد الآن. يُلحظ ذلك بالطبع من خلال مزاج بعض السكان الذين لا يتناولون أي شراب طوال النهار رغم ارتفاع درجة الحرارة في الخارج. علينا أن نتقبل ونحترم ذلك ونتعلم كيف نتعامل معه".

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