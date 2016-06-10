شاهد: الرئيس التونسي المخلوع يقاضي برنامج تلفزيوني يسخر منه

أقام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي اللاجئ في السعودية منذ الاطاحة بنظامه مطلع 2011، دعوى قضائية "استعجالية" الجمعة عبر محاميه في تونس ضد تلفزيون محلي لوقف بث برنامج ساخر يتقمص فيه مقلد أصوات شخصية "بن علي"، حسبما أعلن محاميه.

ومنذ الاول من رمضان، شرع تلفزيون "التاسعة" الخاص في بث برنامج ساخر من نوع الكاميرا الخفية بعنوان "ألو…جدة" يتقمص فيه وسيم الحريصي، المشهور في تونس بتقليد اصوات سياسيين ورياضيين وفنانين معروفين، شخصية بن علي الذي يقيم في مدينة جدّة السعودية.

وقال "منير بن صالحة" محامي "بن على" انه أقام اليوم و"بطلب شخصي" من الرئيس المخلوع دعوى قضائية "استعجالية" ضد قناة التاسعة طالبها فيها بـ"إيقاف بث البرنامج" بتهم "المس من الكرامة" و"المس من الشرف" و"انتحال الصفة".

وأضاف، القضاء حدد يوم 14 يونيو حزيران الحالي تاريخا لجلسة ستنظر في القضية.

من ناحيته، قال "معز بن غربية" مالك قناة التاسعة لفرانس برس ان المحكمة أرسلت اليه اليوم اخطارا قانونيا بتحديد 14 يونيو حزيران تاريخا للجلسة.

وأضاف، ان قناته ستواصل بث البرنامج الذي "يندرج في اطار مجرد فذلكة لا يجب أن نعطيها حجما أكثر مما تستحق" مذكرا بان القناة "وضعت لافتة في أول البرنامج (تقول) بانه ليس له أي خلفيات سياسية".

وفي "ألو…جدة" يستضيف مقدم البرنامج شخصيات تونسية معروفة لمحاورتها حول مسألة ما، ثم يتظاهر بعد وقت وجيز من انطلاق البرنامج بتلقي اتصال مفاجئ عبر "سكايب" من الرئيس التونسي المخلوع الذي قرر دون سابق اعلام ان يخص القناة بأول تصريح اعلامي له منذ هروبه الى السعودية يوم 14 كانون الثاني يناير 2011.

وفي أول الاتصال، تظهر صورة ثابتة لبن علي، ثم تختفي ليتواصل الحوار عبر الصوت فقط.

وفي بقية البرنامج، يدخل بن علي في حوار مباشر مع ضيوف البرنامج الذين تراوحت ردود فعلهم بين التهجم على الرئيس الدكتاتور أو الاشادة بفترة حكمه”1987-2011”