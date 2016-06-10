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شاهد: أسد يهاجم امرأة بعد قتلها أسدا آخر

10/6/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يظهر لحظة هجوم أسد على امرأة، كانت تلتقط الصور التذكارية برفقة أسد آخر أردته قتيلاً برصاص بندقيتها.

وفي بداية الفيديو تظهر المرأة وهي تحمل بندقية صيد، وتتفاخر أمام الكاميرا مع رجل كان برفقتها إلى جانب الأسد القتيل، قبل أن تأخذ الأمور منحى غير متوقع، ويهاجمهما أسد آخر ظهر فجأة من البريّة.

وبينما كان الرجل يتفقد الكاميرا، تقدم الأسد بسرعة كبيرة من المكان، وانقض على المرأة التي تنبهت في اللحظة الأخيرة، وراحت تعدو بعيداً وهي تصرخ، قبل أن يُسمع صوت طلقات رصاص بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وقال عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيديو مفبرك لكن لم يتسنى التحقق من كونه حقيقيا من عدمه.

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