شاهد:مداهمة المقاهي في مصر لضبط "المفطرين" في رمضان

أظهر فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعض مسؤولي الأحياء في منطقة العجوزة بالجيزة، وهم يغلقون العديد من المقاهي الشعبية طالبين من الزبائن الذين يدخنون النرجيلة "الشيشة" مغادرة المكان، بعد أن استولوا على النراجيل والكراسي.

واُغلقت العديد من المقاهي المفتوحة نهارا خلال رمضان، بسبب عدم وجود التصاريح اللازمة لعملها.

لكن من الناحية القانونية، ليس مطلوبا من المقاهي والمطاعم الاغلاق خلال رمضان ويمكن ان تخدم الزبائن حتى قبل الافطار.

وكانت دار الافتاء اصدرت مساء الأحد بيانا يؤكد ان "المجاهرة بالفطر في نهار رمضان لا يدخل ضمن الحرية الشخصية للإنسان، بل هي نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام، لأن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة بالمعصية، وهي حرام فضلا عن أنها خروج على الذوق العام في بلاد المسلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته".